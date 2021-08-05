Son dakika haberi! İstanbul'da görünmez kaza kamerada
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Son dakika haberi! İstanbul'da görünmez kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Çağlayan'da 12 yaşındaki kız, yolda arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü.

Çağlayan'da 12 yaşındaki kız, yolda arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü. İlginç olay kameralara yansırken, neye uğradığını şaşıran kız arkadaşları tarafından kaldırıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 12 yaşındaki Serranur U. arkadaşlarıyla kaldırımda yürümeye başladı. Bir süre sonra arkasını dönen kız, arkadaşına cevap vereceği esnada merdivenin bulunduğu depo boşluğuna düştü. Olayın ardından neye uğradığını şaşıran kız belinden yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla boşluktan çıkartılan kız için sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cevap verirken boşluğa düştü

İlginç olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kız arkadaşlarıyla yola yürüyor. Bir süre sonra duran kız arkası dönük şekilde arkadaşlarına cevap veriyor. O esnada kız boşluğa basarak düşüyor. Arkadaşları ise kızı boşluktan kaldırıyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi! İstanbul'da görünmez kaza kamerada
Son dakika haberi! İstanbul'da görünmez kaza kamerada
Son dakika haberi! İstanbul'da görünmez kaza kamerada
Son dakika haberi! İstanbul'da görünmez kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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