Son dakika haberi | Ev hapsindeki vatandaşa kurşun yağdıran saldırganların kaçma anı kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Ev hapsindeki vatandaşa kurşun yağdıran saldırganların kaçma anı kamerada

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Başiskele ev hapsindeki vatandaşa kurşun yağdıran şahısların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi | Ev hapsindeki vatandaşa kurşun yağdıran saldırganların kaçma anı kamerada
01.09.2020 14:25 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:30

Kocaeli'nin Başiskele ev hapsindeki vatandaşa kurşun yağdıran şahısların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçan şahsın ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Rüya Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski eşi Ezgi Ulugün'e şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaan Şensoy isimli vatandaş, kelepçe ile ev hapsine çıkartıldı. Kaan Şensoy'un Başiskele ilçesinde yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, Şensoy'a 3 el ateş açtı. 3 kurşunun da isabet ettiği Şensoy kanlar içerisinde kalırken, eli silahlı şahıslar, eve geldiği ve kiralık olduğu belirlenen otomobille olay yerinden kaçtı.

Sağlık durumu kritik

Silah seslerini duyan bina sakinleri, binanın içinden elinde silahla bir şahsın koşarak merdivenlerden indiğini görünce, Kaan Şensoy'un evine gitti. Şensoy'u kanlar içinde bulan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şensoy'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların kaçma anı kamerada

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahısların kiralık bir otomobille kaçtıkları tespit edildi. Şahıslar jandarma ekiplerinin takibi sonrasında Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, şahısların kaçma anı ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslardan birisinin arabada beklediği, Şensoy'u vuran diğer şahsın da binadan koşarak arabaya bindiği görülüyor. Şahıslar daha sonra otomobille olay yerinden uzaklaşıyor. - KOCAELİ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Fatih Dönmez Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Yıldız Tilbe Rasim Öztekin Defne Samyeli
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Fatih Terim Sinan Gümüş Enner Valencia
Daha Fazla Ateş Adana Eylül İzmir
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Ev hapsindeki vatandaşa kurşun yağdıran saldırganların kaçma anı kamerada - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 14:55:13. #1.14#
title