Son dakika haberi: Ankara'da, kargo şirketine ait depoda yangın (2)- Yeniden
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Son dakika haberi: Ankara'da, kargo şirketine ait depoda yangın (2)- Yeniden

Son dakika haberleri: ANKARA'da, bir kargo şirketine ait depoda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek binanın tamamına yayıldı.

Son dakika haberi: Ankara'da, kargo şirketine ait depoda yangın (2)- Yeniden
22.08.2020 23:48 | Son Güncelleme: 23.08.2020 00:10

ANKARA'da, bir kargo şirketine ait depoda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek binanın tamamına yayıldı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 15 TIR, 10 dağıtım aracı ile kapalı depo alanında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı İvedik Mahallesi'nde çıktı. Hurdacılar mevkiinde bulunan kargo şirketine ait depoda, bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler depoda park halindeki TIR'lara da sıçradı. Depodan yükselen duman, gökyüzünü kapladı. Deponun bulunduğu yerde ve çevresinde büyük panik yaşandı. Gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevrede toplananları uzaklaştırdı.

15 TIR VE 10 DAĞITIM ARACI ZARAR GÖRDÜİhbar üzerine bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 45 kişilik itfaiye ekibi, yangına 15 itfaiye aracıyla müdahalede bulundu. İtfaiye erleri, rüzgarın etkisiyle tüm depoyu etkisi altına alan alevleri söndürmekte güçlük çekti. İtfaiyenin merdivenli araçla yaptığı çalışmayla yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, depo ve içinde bulunan 15 TIR ve 10 dağıtım aracında hasar meydana geldi. 

İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. 


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Kaynak: DHA

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