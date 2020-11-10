Son dakika haberi! 21 ilde FETÖ operasyonu; çok sayıda gözaltı

Gelen son dakika haberine göre İSTANBUL başta olmak üzere 21 ilde 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan FETÖ/PDY operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.