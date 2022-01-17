Son dakika haber... İlginç köpek hırsızlığı kamerada: Sevgili çift "Badem'i" severek çaldı

Bir son dakika haberine göre Kağıthane'de sevgili iki genç, sahibi tarafından işyerinin önüne bırakılan 3 bin dolar değerindeki "Badem" isimli Shiwawa cinsi köpeği severek çaldı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de sevgili iki genç, sahibi tarafından işyerinin önüne bırakılan 3 bin dolar değerindeki "Badem" isimli Shiwawa cinsi köpeği severek çaldı. İlginç olay kameralara yansırken, sahibinin şikayeti üzerine çift, Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Köpek ise sahibine teslim edildi.

Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yatak satın almak için cadde üzerindeki bir işyerinin önüne gelen Nevzat K., yaklaşık 7 yıldır sahibi olduğu 3 bin dolar değerindeki "Badem" isimli Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı. Bir süre sonra kapalı kasa bir minibüsten inen sevgili çift, yürüyerek işyerinin önüne geldi. Buradaki köpeği gören genç kız, köpeği kucağına alarak sevmeye başladı. Sonrasında genç kız etrafına baktıktan sonra sevgilisi ise köpeği severek götürerek geldikleri araca bindi.

KÖPEĞİ ÖNCE SEVDİLER SONRA GÖTÜRDÜLER

İlginç hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın köpeği kucağına aldığı, genç kızın ise bir süre köpeği sevdiği görülüyor. Genç adam köpekle birlikte yürüdüğünün yansıdığı görüntülerde, diğer şüphelinin ise sık sık arkasını dönerek işyerine baktığı, sonrasında da diğer şüphelinin yanına gittiği, ikilinin birlikte uzaklaştığı görüldü.

KAĞITHANE POLİSİ KÖPEK HIRSIZLARINI YAKALADI

Olayın ardından işyerinden çıkan Nevzat K. köpeğine seslenerek aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine işyerinin güvenlik kamera görüntülerine bakan K., köpeğinin iki genç tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine Nevzat K., köpeğinin çalındığını düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak önce gençlerin bindiği minibüsün plakasını tespit etti.

KÖPEK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ, ÇİFT SERBEST KALDI

Plakayı sorgulayan Kağıthane polisi, şahısların Yahya Kemal Mahallesi'nde bir sokaktaki binada yaşadıklarını belirledi. Bunun üzerine eve giden ekipler, Furkan Ü. ile sevgilisi Sena Gözde K.'yı yakaladı. Çaldıkları köpeğe de el koyan polis ekipleri, sevgili çifti gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınarak "hayvan hırsızlığı" suçundan adli işlemleri yapılan çift, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Köpek ise sahibi Nevzat K.'ya teslim edildi.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun/ İHA)