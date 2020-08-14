Son dakika haber | Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan yeni anayasa teklifi
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Son dakika haber | Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan yeni anayasa teklifi

Son dakika haberi... Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ülkede bir aydan fazla süredir devam eden hükümet karşıtı protestoları yatıştırmak için yeni anayasa teklifi yaptı ve Büyük Millet Meclisi (BMM) seçimlerinin yapılmasını istedi.

Son dakika haber | Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan yeni anayasa teklifi
14.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:36

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ülkede bir aydan fazla süredir devam eden hükümet karşıtı protestoları yatıştırmak için yeni anayasa teklifi yaptı ve Büyük Millet Meclisi (BMM) seçimlerinin yapılmasını istedi.

Bulgaristan'da geçtiğimiz Temmuz ayında protestocular ülkede yolsuzluğun had safhaya ulaştığı ve hükumetin bir oligark mafya çetesine dönüştüğü gerekçesiyle gerçekleştirdikleri protestolarına devam ediyor. Protestoları yatıştırmak isteyen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'dan yeni bir adım geldi. Borisov yaptığı açıklamada, "Yalnızca siyasi sistemi değiştirmenin değil, ülkede yeniden başlangıcın zamanı geldi" diyerek yeni anayasa teklifinde bulunacaklarını duyurdu. Protestocuların hayal kırıklığını anladığını ifade eden Borisov, bu durumun çeşitli siyasi gruplar ve oligark çevreler tarafından sömürüldüğünü belirtti.

Yeni anayasa çağrısı

Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin lideri Borisov, parlamentonun Büyük Millet Meclisi seçimleri kararı aldığı anda istifa edeceğini duyurarak sunacakları yeni anayasa taslağına dair bilgileri paylaştı. Buna göre parlamentodaki mevcut 240 milletvekili sayısının 120'ye, Büyük Millet Meclisi milletvekili sayısı 400'den 280'e indirilmesi planlanıyor. Ayrıca görev süresi 7 yıl olan Cumhuriyet Başsavcısının görev süresi de 5 yıla indirilecek. Değişikler arasında Yüksek Adalet Divanı'nın feshedilmesi ve yerine Hakimler Yargı Kurulu ve Savcılar Yargı Kurulu oluşturulması bulunuyor.

Protestocular: "Zaman kazanma çabası"

Siyasi analistler, Borissov'un planının konumunu güçlendirebileceğini söylerken, protestocular ise söz konusu planı boş bir jest olarak nitelendirdi. Protestocular gösterilerine devam edeceklerini duyurdu. Gösterileri organize edenler ise "Halen istifa etmeyen Boyko Borissov'un açıklaması, bir başka zaman kazanma çabası" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bulgaristan'da yeni Anayasanın kabul edilmesi için yetki, 400 milletvekilinden oluşan BMM'nin elinde.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Bulgaristan'ı 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nin en yozlaşmış ülkesi olarak gösteriyor. - SOFYA

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Kaynak: İHA

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