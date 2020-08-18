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Son dakika haberleri... Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele geçirildi ADANA'da zabıta, polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bir depoya yaptığı ortak operasyonda, 38 ton 920 kilo kokmuş kaçak et ele geçirildi.

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 11
18.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:14

Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele geçirildi

 

ADANA'da zabıta, polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bir depoya yaptığı ortak operasyonda, 38 ton 920 kilo kokmuş kaçak et ele geçirildi. Etlerin tek tırnaklı (at, eşek) hayvan türüne ait olup olmadığı yapılacak analiz sonucu netleşecek.

Adana'da 155 Polis İmdat Hattına gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi. Emniyet güçleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olamayan et ele geçirildi. 

KÖTÜ KOKUDAN ÇALIŞMAKTA ZORLANDILAR

Görevlilerin ağır koku nedeniyle çalışmakta zorlandığı depoda bulunan ve insan sağlığına uygun olmayan etlere el kondu. Etler imha edilmek üzere zabıta araçlarına alınarak depodan çıkarıldı. Etlerin toprağa gömülerek imha edildiğini söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 5596 Sayılı Kanun gereği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından izlenebilirliğin sağlanamamasından 5 bin 570 TL, onaysız hayvansal ürün depo kullanmaktan 13 bin 500 TL, toplamda 19 bin 070 TL idari para cezası uygulanacağı aktarıldı. Zabıta ekipleri Adanalıların sağlığı için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.  

İmha edilmek üzere depodan alınan etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olup olmadığı, analiz sonucu belli olacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ADANA, - 

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Tamir ettiği tarım aletinin altında sürüklenerek ağır yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde tamirci Mehmet Kurtaran (59), tamir ettiği tarım aletinin bağlı olduğu traktörün hareket etmesiyle tarım aletinin altında sürüklenerek ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kurtaran, müşterisine ait tarım aletini tamir ettikten sonra bağlı olduğu traktör bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Kurtaran, traktörün arkasına bağlı tarım aletinin altında kalarak yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu Kurtaran, kaza yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Kurtaran, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),-

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Diyarbakır'da PTT kuyruğunda sosyal mesafe unutuldu

DİYARBAKIR'da PTT'ye işlem yaptırmak için gelenler kuyruk oluştururken, sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. 

Diyarbakır'da sabah saatlerinde PTT Yenişehir şubesi önüne işlem yaptırmak için gelenler, sıraya girdi. Koronavirüs tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayanlar, PTT önünde kuyruk oluşturdu. Kronik hastalığı olduğunu anlatan bir vatandaş, oluşan bu yoğunluktan dolayı endişeli olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------PTT önünde oluşan kuyruk-Sıra bekleyen kadınlar-PTT önünden görüntü-Vatandaşlarla röportaj-PTT önünde kurulan bariyerler-Çocukları ile sıra bekleyen kadınlar-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

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Banka kartları ile 600 lirasının içinde olduğu çantası çalındı

Bursa'da, alışveriş yapmak için markete yürüyen Ferişte Özkasap'ın (52) yanına yaklaşan 2 kişi, kapkaç yöntemiyle çantasını çalıp, koşarak, kaçtı. Çantanın içinde banka kartlarının yanı sıra 600 lirası olduğunu belirten Özkasap, "Arkalarından koştum ama yakalayamadım" dedi.Olay, sabah saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Ferişte Özkasap, market alışverişi yapmak için evinden çıktı. Sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan 2 kişi, Özkasap'ın kolundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalıp, koşarak, kaçtı. Panik içinde bir süre şüphelileri takip eden Özkasap, ara sokaklarda izlerini kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, Özkasap'ın ifadesine başvurarak, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çantasının içinde kimliği, banka kartları ve 600 lirası olduğunu söyleyen Ferişte Özkasap, "Giderken, kolumdan çekip, çantamı alarak, kaçtılar. Arkalarından koştum ama yakalayamadım. Gördüğüm kadarıyla 17- 18 yaşlarında 2 kişiydi" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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