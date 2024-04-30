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İstanbul'dan Samsun'a getirilen 83 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi

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Samsun polisi, İstanbul'dan Samsun'a getirilen 2 aracı takip ederek 83 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul'dan 2 araçla Samsun'a getirilen 83 bin 440 adet sentetik ecza, Samsun polisinin takibi sonucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a getirilen 2 aracı teknik ve fiziki takip sonucu Havza ilçesinde durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda koliler içinde 83 bin 440 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüleri F.K (41) ve Ş.K (31) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Samsun Güvenlik Uyuşturucu Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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