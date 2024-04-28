Ardahan'da polis tarafından vurulan şüpheli yakalandı

Ardahan'da polisin "dur" ihtarına uymayan ve çevreye tüfekle ateş eden şüpheli, teslim olmayınca ayağından vurularak yakalandı.

Kaptanpaşa Mahallesi Hal Caddesi'nde, bir kişinin çevreye tüfekle rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polisin "dur" ihtarına uymayan ve havaya açılan ateşe rağmen tüfeği bırakıp teslim olmayan S.Y. ayağından vurularak yakalandı.

Ambulansla kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

S.Y'nin alkollü olduğu ileri sürüldü.