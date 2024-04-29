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Edirne'de devamsız öğrencilerin evlerine öğretmenlerle giden polis ekipleri, mahalledeki 10 düzensiz göçmeni yakaladı

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Edirne'de Cumhuriyet İlkokulu idareci ve öğretmenleri, devamsız öğrencilerin ailelerini ziyaret etmek için polis ekipleriyle birlikte evlere gitti. Ziyaretler sırasında bir evde 10 düzensiz göçmen tespit edildi ve göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne'de devamsız öğrencilerin evlerine öğretmenlerle giden polis ekipleri, mahalledeki 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cumhuriyet İlkokulu idareci ve öğretmenleri, okula devam etmeyen öğrencilerin ailelerini ziyaret için Çavuşbey Mahallesi'ndeki evlere gitti. Polis ekipleri de idareci ve öğretmenlerden oluşan gruba eşlik etti.

Ziyaretler sırasında Büyük Zincirlikuyu Sokak'taki bir evde 10 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

Ev sahibi de ifadesi için polis merkezine çağrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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