Samsun'da 2 kişi 5 adet tabancayla yakalandı

SAMSUN - Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu 5 adet tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesinde 2 ayrı adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 165 adet tabanca fişeği, 3 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.