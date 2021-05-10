Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile Filistin-İsrail ilişkilerini görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile Filistin-İsrail ilişkilerini görüştü

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile Filistin-İsrail ilişkilerini görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Filistin-İsrail ilişkileri, Rusya tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'ye teslimatı ve Dağlık Karabağ'daki...

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Filistin-İsrail ilişkileri, Rusya tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'ye teslimatı ve Dağlık Karabağ'daki son durumun ele alındığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un telefonda görüştüğü belirtildi. Bakanlık, ikilinin Filistin-İsrail ilişkilerini, Rusya tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'ye teslimatını ve Dağlık Karabağ'daki son durumu görüştüğünü bildirdi. Ayrıca Bakanlık, Rus ve Türk diplomatların Filistin-İsrail ilişkilerinin şiddetlenmesi ve Doğu Kudüs'te özellikle de Mescid-i Aksa Camii bölgesinde gerilimin artmasıyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdiklerini kaydetti.

Bakanların Filistinlilerin ikamet ettikleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadıklarını ifade eden Bakanlık, Lavrov ile Çavuşoğlu'nun Müslümanların bu kutsal Ramazan ayında Orta Doğu anlaşması için uluslararası arabulucular dörtlüsünün özel temsilcilerinin 8 Mayıs 2021'deki ortak açıklamasının ruhuna uygun olarak, bu çatışmanın tüm taraflarını itidal göstermeye ve ülkeyi daha da kötüleştirecek eylemlere izin vermemeye çağırdığını aktardı.

Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi görüşüldü

Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının iki ülkenin liderleri tarafından varılan anlaşmalar uyarınca Sputnik V aşısının Rusya'dan Türkiye'ye tedarikini organize etme ve üretimini kurma ihtimallerini ele aldığı da bildirildi. Telefon görüşmesinde ikilinin ayrıca Dağlık Karabağ çevresindeki durumu istikrara kavuşturmak için çabaların sürdürülmesinin önemine dikkat çektiği öğrenildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TBMM, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı
TBMM, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı
Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam...
Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam...
Arap Birliği, pazartesi günü Filistin'in talebiyle olağanüstü toplanıyor
Arap Birliği, pazartesi günü Filistin'in talebiyle olağanüstü toplanıyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu
Magazin Tarkan Özcan Deniz Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Diego Muslera Cyle Larin Ali Palabıyık Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile Filistin-İsrail ilişkilerini görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 23:48:55. #1.15#

title