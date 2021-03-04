Son dakika: 1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek, hayatını kaybetti
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Son dakika: 1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek, hayatını kaybetti

04.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:34
Son dakika: 1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek, hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde Suriyeli ailenin 1 yaşındaki kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde Suriyeli ailenin 1 yaşındaki kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.

Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Suriyeli Mustafa-Nean Kurdi çiftinin kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada pencereden düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti. Polis, anne babayı emniyete götürerek, ifadelerini aldı.

Soruşturma sürüyor.  

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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