Lapseki Belediyesi Market Denetimlerine Devam Ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi zabıta birimi ilçede faaliyet gösteren market, zincir marketlerde denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Yeni yıla sayılı günler kala Lapseki Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket, zincir marketlerde olağan fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

Ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek adına gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün çeşidinde fiyat ve etiket kontrolü zabıta birimi ve gıda mühendisi tarafından denetimler yapılırken belirli aralıklarla devam edileceği öğrenildi. - ÇANAKKALE