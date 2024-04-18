Çanakkale'de Tarla Kazısı Sırasında Toprak Kayması: 2 Ölü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde tarlada hayır çeşmesi için su kanalı açıldığı sırada 2 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde dün su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana gelmiş ve 3 kişi toprak altında kalmıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık personeli, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilmişti. Ekipler tarafından toprak altından çıkarılan kepçede çalışan Refik Bilgiç kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, yarı beline kadar gömülü olduğu toprak altından kurtarılan Tahir Ödemiş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cansız bedenine ulaşılan Sefer Arslan'ın cenazesi de Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda kepçe operatörlerinden H.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ÇANAKKALE