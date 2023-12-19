Çardak Ortaokulu Spor Salonu'nda Çalışmalar Tamamlanıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, Çardak Ortaokulu Spor Salonu'nda yapılan çalışmaların sona geldiği belirtildi. İlçe yetkilileri, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek tamamlanma aşamasını değerlendirdi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, daha önce ihalesi yapılan Çardak Ortaokulu Spor Salonu'nda çalışmalarda sona gelindi.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ve İl Genel Meclisi Üyesi Halil Özer, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Engin, yaptığı açıklamada, Çardak Ortaokulu Spor Salonu'nun kaplama, kilitli parke taşı ve çevre düzenlemesi yapım işi ihalesinin de tamamlandığını belirterek, "İçişleri Bakan Yardımcımız Bülent Turan'a, Çanakkale Milletvekilimiz Ayhan Gider'e, Lapseki Kaymakamımız Emre Öztürk'e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.