Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı Lapseki'de Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayelerinde, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı' Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Çalıştayda din, ahlak ve değer alanında yapılan faaliyetler, sorunlar, çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayelerinde, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı" Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Büyük, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin sadece bireysel başarıları değil aynı zamanda toplum içinde de değerli birer birey olarak yetiştirilmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Bu bağlamda çağın bilgisine hakim nesillerin, toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken ahlaki değerleri de ön planda tutabilmesi gerektiğini ifade eden Büyük, "Devletimiz ve bakanlığımız, çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmesi ve geleceğe hazırlanmasına çok önem vermekte. Bunun için de tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bu gün gerçekleştireceğimiz çalıştığımızda Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün bu konuya hassasiyetle yaklaştığının bir göstergesidir." dedi.

Programa katılan Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de din eğitimi ve öğretimi alanında görev yapan öğretmenlere, din adamlarına büyük vazifeler düştüğünü belirtti.

Öztürk, bu vazife bilincinin sorumluluğu altında, örnek nesiller yetiştirmek adına bugün yapılan çalıştayda alınacak kararların ilçeye, ile ve memlekete hayırlı olmasını diledi.

Çalıştaya, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimetullah Akın, Lapseki Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, İlçe Müftüsü Rahmi Temiz, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın devamında imam hatip okulları, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında din, ahlak ve değer alanında yapılan faaliyetler, sorunlar, çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri sunuldu.

Toplam 12 oturumun gerçekleştirileceği çalıştay, sonuç bildirgesinin okunması ve katılımcılara katılım belgelerinin verilmesiyle sona erecek.