İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Türkiye ateş çemberi içinde büyüyen bir ülke

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ateş çemberi içerisinde olmamıza rağmen hala büyüyen, hala yürüyen, dünyada adı zikredilen bazı ülkelerden bir tanesi Türkiye'miz." dedi.

Turan, Lapseki'nin Umurbey beldesinde katıldığı sokak iftarında yaptığı konuşmada, seçime sayılı günler kaldığını belirterek, büyük bir heyecanla ilçeleri, beldeleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Umurbey'in beş seneden beri hizmet konusunda sınıfta kaldığını, oysaki bu bölgenin büyük bir turizm ve tarım imkanına olduğunu ifade eden Turan, "Bu bölgenin gelişme potansiyeli çok büyük. Köprümüzle, yol ve tünellerimizle adeta yeni bir sayfa açtık. Bu yürüyüşe ayak uydurmak lazım." dedi.

Türkiye'de dört yıl boyunca genel seçimlerin yapılmayacağını hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Polemikten, kavgadan, tartışmadan uzak, sadece iş yapma merkezli, sadece hizmet üretme merkezli meseleye yaklaşan bir dönem olacak. Ne olur kendiniz için doğru adaya oy verin. Şimdi diyoruz ki Umurbey sağlam dursun, Ankara yanında, emrinde.

Kime oy verdiyseniz, verdiniz. Geçti. Şimdi diyorum ki kendinize oy verin. Bu güzel beldemizde daha iyi bir dönem olması için daha çalışılan bir dönem olması için elimizden geldiği kadar çalışacağız. Türkiye'de belediyecilik deyince kimin akla geldiğini herkes kendi vicdanında tartsın. Belediyeciliği kim yapar, bu millet iyi bilir."

Umurbey'deki kayıp beş yılın kapanması gerektiğini vurgulayan Turan, motivasyonla bu beldede eksik olan şeylerin tamamlanması gerektiğini söyledi.

Hep birlikte iyi niyetle çalışmak istediklerini belirten Turan, "Yok efendim Türkiye'nin ekonomik sorunları varmış. Var da bu sorunları aşacak olan biziz. Nasıl ki tek haneli enflasyonu, tek haneli faizi yerine getirmişsek çok kısa süre içerisinde inşallah tekrar yerine getireceğiz. Biz pazar günü Maliye Bakanı değil, belediye başkanı seçiyoruz. Kızarsın, darılırsın hepsini anlarım ama Umurbey için en doğrusu neyse lütfen onu düşünün." diye konuştu.

Türkiye'nin, bölgesinde her gün büyüyen bir ülke olduğunu dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Savunma sanayinde, sağlık sektöründe, altyapıda, ulaşımda, her alanda adından söz ettiriyor. Ülkemizin hemen güneyinde büyük bir kriz var. Suriye'nin, Irak'ın halini görüyorsunuz. Çıkın yukarıya. Rusya ile Ukrayna krizi var. Büyük bir sorun var, savaş var. Ama ateş çemberi içerisinde olmamıza rağmen hala büyüyen, hala yürüyen, dünyada adı zikredilen bazı ülkelerden bir tanesi Türkiye'miz. Geçen ay savaş uçağımızı hepiniz gördünüz, gururla havalandı. Dünyada kendi savaş uçağını yapan sadece beş ülke var. Beş ülkeden bir Türkiye oldu. Yerli otomobil, tanklarımız, İHA'larımız, SİHA'larımız, uzaya gönderdiğimiz insanlarımız, internet altyapımız, bir dönüşüm yaşıyoruz. Savaş var, kriz var, pandemi var, deprem var demiyoruz. Pazar akşamı Türkiye'miz de Umurbey'imiz de kaldığı yerden yola devam edecek. "

Turan, konuşmasının ardından partisinin Umurbey Belediye Başkan adayı İlker Uzunçakır, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile fotoğraf çektirdi.