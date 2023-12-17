Çanakkale'de sağanak yağış sonucu yazlıklar göle döndü

Çanakkale'de 2 gün devam eden sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umubey beldesindeki yazlıklar ve inşaatların bulunduğu bölgede dün göle döndü. Yağışın ardından bölgedeki su birikintileri duruyor.

Çanakkale'de sağanak yağış sonrası yazlıklar sular altında kaldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 2 gün devam eden sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umubey beldesindeki yazlıklar ve inşaatların bulunduğu bölgede dün göle döndü. Yağışın ardından bölgedeki su birikintileri duruyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Çanakkale için yapılan yağmur ve fırtına uyarısının ardından sağanak yağış 2 boyunca etkili oldu. Sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi'deki yazlıklar bulunduğu bölgedeki arsalarda oluşan su birikintileri ise bölgede duruyor.