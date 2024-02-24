Üye Girişi
Haberler

Lapseki'de kan ve kök hücre bağışı kampanyası ödül töreni düzenlendi

Güncelleme:

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yapılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasında dereceye giren bağışçılara ödülleri verildi. Proje kapsamında 348 kişi bağış yaparken, 51 öğrenci 'Geleceğin Kan Bağışçısı' madalyası aldı. Kampanyaya destek veren kurum yetkililerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Lapseki Belediyesi koordinasyonunda Türk Kızılay tarafından yapılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasında dereceye giren bağışçılara ödülleri verildi.

"Okulumda Kan'panya Var" sloganıyla 13 Şubat'ta gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı projesinin ödül töreni düzenlendi.

Proje kapsamında ilçedeki okullarının, kurumlarının ve vatandaşların katılımıyla 348 kişinin bağışı alındı. 218 kişi kan bağışı, 200 kişi kök hücre bağışı yaptı.

Kampanyaya 3 bağışçı kazandırarak, "Geleceğin Kan Bağışçısı" madalyalarını almaya hak kazanan 51 öğrenciye madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, en çok bağışçı getiren 25 Eylül İlkokulundan Asaf Temel, Beste Gür, Bünyamin Gültekin, Aslı Sena Yeşilkaya, Çardak İlkokulundan Defne Durgut, Faik Güngör Anaokulundan Belis Coşkuner, Şehit Hüseyin İmam Hatip Ortaokulundan Nursena Sevim'e bisikletleri Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt tarafından takdim edildi.

Türk Kızılay Çanakkale Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü tarafından projeye olan destek ve katkılarından dolayı Kaymakam Emre Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin'e teşekkür plaketleri verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Lapseki Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir?
title