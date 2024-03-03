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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Umurbey'de kadın seçmenlerle buluştu

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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde kadın seçmenlerle bir araya geldi. Gider, Umurbey'de yapılan sabah kahvaltısında kadın seçmenlere hitap etti ve Umurbey'in ihtiyaçları hakkında konuştu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde kadın seçmenlerle bir araya geldi.

Partisinin Umurbey Belediye Başkanı İlker Uzunçakır ile sabah kahvaltısında kadın seçmenlerle buluşan Gider, burada yaptığı konuşmada, Umurbey'de böyle bir kalabalığın toplanmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Uzunçakır ile Çanakkale İl Özel İdaresinde yaklaşık 10 yıl birlikte çalıştıklarını anlatan Gider, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim o 10 yıldan aklımda kalan, İlker işini yapar başka da bir şeye bakmaz. 'Kendimi göstereyim, belli edeyim, öne çıkayım.' diye bir derdi yok. Bize de zaten işini yapan adamlar lazım. Yoksa 3 kuruşluk yol döşemeden, 40 liralık gürültü yapanlar var memlekette. Hiçbir şey yapmamış olmasına rağmen neden yapamadığını anlatmak için meydan meydan gezenler var.

Bu muhalefetin genel alışkanlığı, neden yapmadıklarını anlatmak oldu. Bize neden yapmadığını bırak, neden yaptığını anlatan adam da lazım değil. Bize iş yapan, sonra gürültü yapmayan adam lazım. Çünkü biz başımızdakileri, bize hizmet etsinler diye seçiyoruz. Yoksa devletin arabasına binip de mahalle mahalle gezsinler diye seçmiyoruz. Odaya oturup da zil ile kapıcı çağıran, sekreterine talimat veren adamlar olsunlar diye seçmiyoruz. Bize hizmet etsinler diye seçiyoruz."

Umurbey'in ihtiyaçlarının ve dertlerinin belli olduğunu ifade eden Gider, "Soğuk hava deposu çalışsın, mümkünse kapasitesi artsın. İlker'in de yeni bir soğuk hava deposu yapacağına ve mevcudu daha iyi çalıştıracağına inanıyorum. Bir de artık soba yakmak, odun tutuşturmak bela, şu doğalgazı da bir getirsin artık. Ben buradan bunun taahhüdünü veriyorum. 1 Nisan'dan sonra doğalgaz için ilk projeye başlıyoruz. Bir yıl içinde Umurbey Meydanı'nda doğalgazın meşalesini tutuşturacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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