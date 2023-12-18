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Çardak Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda Çalışmalar Tamamlandı

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, Çardak Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda yapılan çalışmalar tamamlandı. İlçe yetkilileri ve AK Parti temsilcileri çalışmaları yerinde inceledi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, daha önce ihalesi yapılan Çardak Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda çalışmalarda sona gelindi.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin ve Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin ve İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer, çalışmaları yerinde inceledi.

Ayrıca Çardak Ortaokulu Spor Salonu'nun kaplama, kilitli parke taşı ve çevre düzenlemesi yapım işi ihalesinin de yapıldığı duyuruldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Lapseki Çardak Spor Eğitim Yerel Güncel Haberler

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