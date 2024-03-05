Lapseki'de Fidan Budama Kursu Tamamlandı

Lapseki'de, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen fidan budama kursu tamamlandı.

İlçede 20 kursiyerin katıldığı kurs 48 saat sürdü. Kursta başarılı olanlara belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Belge törenine katılan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Lapseki'nin kiraz ve şeftali açısından çok verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Bu meyvelerin çok lezzetli olduğunu belirten Aktaş, "Bu meyvenin iyi olmasında, gelişmesinde en önemli etkenlerden biri de zamanında budanması. Bundan sonra kadın eli değerek daha da güzel budanacağını düşünüyoruz. İnşallah bu kurstan sonrada bu belgeleri alan hanımefendiler bu sektörde hem bir iş imkanı hem bir ekonomi gelir elde edeceklerdir." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan da projenin amacının lezzetli ve kaliteli ürünlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise şöyle konuştu:

"Lapseki önemli meyveleriyle, kirazıyla, şeftalisiyle ünlü bir ilçe. Fidan budama işini sadece erkekler yapıyordu ilçe genelinde. Meyve fidanı dikimi her geçen yıl arttığı için budama yapacak bulmada zaman zaman zorluk çekiliyordu. Sizler bu konuda öncü olacaksınız belki sizleri kutluyorum bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum."

Törene, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ile üreticiler katıldı.