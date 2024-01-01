Çanakkale'de işçi servis otobüsü devrildi: 5 yaralı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir işçi servis otobüsü devrildi ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Lapseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Biga'dan Çanakkale'ye gelen A.H idaresindeki 17 KD 006 plakalı özel bir şirkete ait servis otobüsü, Lapseki'nin Çardak beldesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada aynı işyerinde çalışan 5 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Lapseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.