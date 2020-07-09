Siirt'in Bayraktepe köyünde eskiyen Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi Siirt'in Bayraktepe köyünde eskiyen Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi.

Siirt'in Bayraktepe köyünde eskiyen Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bayraktepe köyünde köylülerin talebi üzerine uzun süredir dalgalanan bayrağı yenisiyle değiştirdi.

Köylülerinde de yardımıyla Türk bayrağını 40 metrelik direğe çeken jandarma ekipleri, omuz omuza görev yaptıkları güvenlik korucularıyla terörle mücadele yemini etti.

Köyün illeri gelenleri duyarlığı nedeniyle jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Bayraktepe köyünde, 17 Kasım 1994'te terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi şehit düşmüştü.

Kaynak: AA