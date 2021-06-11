SİCİLYA ADASI - Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi
Görüşmeden detaylar SİCİLYA ADASI - Milli Savunma Bakanı Akar, Libya ziyareti öncesinde İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü.
Görüşmeden detaylar
SİCİLYA ADASI - Milli Savunma Bakanı Akar, Libya ziyareti öncesinde İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya