SİCİLYA ADASI - Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi
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SİCİLYA ADASI - Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Görüşmeden detaylar SİCİLYA ADASI - Milli Savunma Bakanı Akar, Libya ziyareti öncesinde İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü.

Görüşmeden detaylar

SİCİLYA ADASI - Milli Savunma Bakanı Akar, Libya ziyareti öncesinde İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü.

SİCİLYA ADASI - Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi
SİCİLYA ADASI - Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi
SİCİLYA ADASI - Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi
SİCİLYA ADASI - Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

Son dakika haberleri! Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile Sicilya'daki üçlü toplantıda bir araya geldi
Son dakika haberleri! Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile Sicilya'daki üçlü toplantıda bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya ziyareti öncesinde İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ve İtalya Savunma Bakanı...
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya ziyareti öncesinde İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ve İtalya Savunma Bakanı...
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SİCİLYA ADASI - Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi - Haberler
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