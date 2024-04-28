4 dakikada 2 gol! İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
İtalya Serie A'da şampiyonluğu garantileyen Inter, 34. haftada konuk ettiği Torino'yu milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 4 dakikada attığı golle 2-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'da geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen Inter, ligin 34. haftasında sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Inter, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
HAKAN'DAN 4 DAKİKADA 2 GOL
İtalyan devine galibiyeti getiren golleri milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attı. 56. dakikada attığı golle takımını öne geçiren Hakan, 60. dakikada da penaltıdan ağları havalandırdı ve maçın skorunu belirledi. Milli yıldız, bu golleriyle birlikte bu sezonki gol sayısını 13'e yükseltti. Hakan, iki golünün ardından 63. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.