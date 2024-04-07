Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İtalya Polisi Tesla Model X ile Elektrikli Otomobil Dönemine Geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya, Veneto bölgesindeki otoyolları yöneten Polizia Stradale (Karayolu Polisi) için özel olarak donatılmış yeni bir Tesla Model X elektrikli otomobili hizmete soktu. İtalya polisinin görmeye alıştığımız güçlü spor arabaları devri böylece kapanmış oldu. Peki neden Tesla?

İtalya polisi, Tesla Model X ile elektrikli otomobil dönemine geçti

CAV, bu özel Tesla Model X'i sıfır emisyonlu bir araç sağlamak üzere açılan ihale kapsamında Polizia Stradale (karakol polisi) için satın aldı. Araç, polis teşkilatının standartlarına uygun şekilde, resmi polis renkleri ve gerekli ışıklandırmalarla donatıldı. İtalya'nın yeni elektrikli polis arabaları, Venedik gibi trafik yoğunluğunun yüksek olduğu alanları devriye gezecek.

Bu girişim, İtalya polisi için elektrikli bir aracın devriye faaliyetlerinde kullanımını deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu inisiyatif, hizmetlerin verimliliğini artırmak ve aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik sağlamak için yeni araçlar ve teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması çerçevesinde değerlendiriliyor.

Kamuda Togg değişimi başladı! İşte yeni polis araçları

İtalya polisinin Tesla Model X'i, 100 kWh bataryaya sahip ve 0'dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca 262 km/s maksimum hıza erişebiliyor. Bu özellikler, aracın Dual Motor sürümü olduğunu gösteriyor, ancak maksimum hız Plaid versiyonunu işaret ediyor olabilir.

CAV'in CEO'su Maria Rosaria Anna Campitelli ve Başkanı Monica Manto, bu aracın hizmete girmesinin, yol güvenliği açısından gözetim hizmetlerini optimize etme ve çevresel sürdürülebilirlik çözümleri arama çabalarının bir birleşimi olduğunu belirtiyor.

Polizia di Stato'nun Özel Hizmetler Direktörü Prefetto Renato Cortese ise, otoyol operatörleriyle iş birliği ve sürdürülebilirlik doğrultusunda modernizasyon süreçlerinin yol güvenliği stratejileri için ek bir değer oluşturduğunu vurguluyor. Bu yenilikçi adım, sürdürülebilir teknolojileri ve çevre dostu taşıtları otorite kullanımına entegre etme konusunda bir örnek teşkil ediyor.

Tesla Model X'in İtalya polisi tarafından kullanılması, sadece teknolojik gelişmelerin değil, aynı zamanda çevresel sorumluluk bilincinin de arttığının bir göstergesi. Bu gelişme, diğer ülkelerdeki polis teşkilatlarını da benzer adımlar atmaya teşvik edebilir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

İtalya Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title