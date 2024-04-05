Üye Girişi
Haberler

Roma ile Lazio arasında Serie A derbisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Roma, yarın sahasında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka ile iki takım, ligde 160. kez rakip olacak.

İtalya Serie A'nın 31. haftası, Roma derbisi mücadelesine sahne olacak. Ligin iki güçlü takımı Roma ile Lazio, yarın TSİ 19.00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Serie A'da geride kalan 30 haftada 15 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet elde eden Roma, 52 puanla 5. sırada bulunuyor. Lazio ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak topladığı 46 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Ligde 160. randevu

Roma ile Lazio, Serie A'da bugüne kadar 159 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Roma, 56 galibiyet elde ederken, Lazio ise 42 kez rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan 61 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 198 gol atarken, mavi-beyazlılar ise 156 gol buldu.

Roma'da 1, Lazio'da 2 eksik

Ev sahibi Roma'da sakatlığı bulunan Serdar Azmoun, Lazio karşısında forma giyemeyecek. Konuk Lazio'da ise sakatlıkları devam eden Mattia Zaccagni ve Manuel Lazzari bu maçta oynayamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Roma Olimpiyat Stadı İtalya Serie A Lazio Roma Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2024? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı? Kuran-ı Kerim'i yakan kişi tutuklandı mı? Nerede tutuklandı, ne oldu? İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri dizisi bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri neden yok? 2024 BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ? Ramazan Bayramında ücretsiz olan otoyollar! SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? Seçim 2024 sandık görevlileri ne kadar alacak? Ardahan'da yeniden seçim yapılacak mı? Hangi illerde yerel seçim tekrarlanacak? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Dadı Meryem cinsiyet mi değiştirdi? Esra Erol'daki DADI MERYEM ERKEK mi çıktı? Dadı Meryem olayı ne? Erdoğan seçimin faturasına kimlere kesti? Listede hangi bakanlar var? Dikkat çeken isimler! KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU! Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? Arapça okunuşu ve meali... KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 CUMA MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları! Kadir Gecesi cuma mesajı! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title