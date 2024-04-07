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Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 69 ülkeye 73 milyon 790 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirdi

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Türkiye'den yılın ilk 3 ayında 69 ülkeye 73 milyon 790 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023 yılında 96 ülkeye 151 milyon 568 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde fıstık ihracatından 24 milyon 250 bin dolarlık gelir elde edilirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 73 milyon 790 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor. Bu yılın ilk 3 ayında 69 ülkeye fıstık ihraç eden Türkiye, İtalya'ya bu yılın ilk çeyreğinde 12 milyon 145 bin dolarlık fıstık sattı.

Fıstık ihracatında İtalya'yı 11 milyon 835 bin dolarla Almanya, 9 milyon 116 bin dolarla Irak izledi.

İhracat rakamları yüz güldürdü

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, yılın ilk döneminde fıstık ihracatında yaşanan büyük artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Fıstığın, en çok yetiştirildiği şehirler olan Şanlıurfa ve Gaziantep'teki çiftçiler tarafından "yeşil altın" olarak nitelendirildiğini belirten Kızıldemir, "Fıstık ülkemiz için stratejik bir üründür. Kullanım alanı çok geniş olan fıstık, ekonomik getirisinden dolayı üreticisine, sanayicisine ve ihracatçısına kazanç sağlamaktadır. Yılın ilk çeyreğindeki ihracat rakamları bizleri memnun etmiştir, inanıyorum ki yılın ortalarına doğru hasadı yapılacak olan yeni sezon fıstıklarla da bu rakamlar çok daha yukarılara taşınacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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