İtalya'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 7'ye yükseldi
İtalya'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamanın ardından kaybolan son işçilerin cansız bedenlerin ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
İtalya'da Suviana Gölü'ndeki Bargi hidroelektrik santralinde yeraltında 9 Nisan'da meydana gelen patlama sonrası kayıp işçileri arama çalışmalarında sona gelindi. İtfaiyeden yapılan açıklamada kayıp durumdaki son işçilerin de cansız bedenine ulaşıldığı, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi. Cansız bedenlerin santralin suyun altındaki bölümünde yaklaşık 40 metre derinlikten çıkarıldığı aktarıldı.
Enerji firması Enel'e ait, Suviana Gölü kıyısında yer alan Bargi hidroelektrik santralinde önce yangın çıkmış, daha sonra patlama meydana gelmişti. - BOLOGNA