Inter, Milan'ı mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti

İtalya Serie A'nın 33. haftasında konuk olduğu Milan'ı, 2-1'lik skorla mağlup eden Inter, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Mavi-siyahlılar ligde 20. kez lig kupasını müzesine götürmeyi başardı.

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter, deplasmanda Milan ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 18. dakikasında Francesco Acerbi ile öne geçen maviler, devreyi 1-0 önde kapattı. Müsabakanın ikinci yarısı yüksek tempoda geçerken, 49. dakikada Marcus Thuram skoru 2-0'a taşıdı. Kırmızılar 80. dakikada Fikayo Tomori'nin golüyle umutlandı ancak karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Milano derbisini Inter 2-1'lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Inter, Serie A'da 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 86 puanla bitime 5 hafta kala 2. sırada bulunan Milan'ın 17 puan önünde 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. Söz konusu şampiyonluğun ardından 20. kez kupayı müzesine götürmeyi başaran mavi-siyahlılar, Milan ile şampiyonluk sayısında öne geçerek Juventus'un (36) ardından ligi en çok kazanan ikinci takım olmayı başardı.

Teknik Direktör Inzaghi, ilk kez Serie A şampiyonu

Simone Inzaghi, 2023-2024 sezonunda mavi-siyahlıları zirveye taşıyarak teknik direktörlük kariyerinde ilk lig şampiyonluğunu yaşadı. İtalyan çalıştırıcı, Inter'in başında 2 İtalya Kupası, 3 kez de İtalya Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı. Inzaghi, futbolculuk kariyerinde Lazio formasıyla 1999-2000 sezonunda İtalya şampiyonluğu yaşamıştı.

Hakan Çalhanoğlu, şampiyonlukta pay sahibi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kariyerde ilk kez Serie A şampiyonu oldu. Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 33 maçın 29'unda sahadaki yerini alırken, attığı 11 gol ve yaptığı 3 asistle şampiyonlukta önemli rol aldı. İtalya'da geçirdiği 7. sezonunda ilk kez şampiyonluğa ulaşan 30 yaşındaki futbolcu, Milan ile 135, Inter'le de şu ana kadar 96 olmak üzere İtalya Serie A'da toplam 231 maça çıkarak önemli bir grafik çizdi. - İSTANBUL