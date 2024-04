İtalya'da Ana Muhalefet Lideri Orta Doğu'daki Çatışmanın Sonlandırılmasını İstedi

İtalya'da ana muhalefette bulunan merkez soldaki Demokratik Partinin (PD) Genel Sekreteri Elly Schlein, hükümetten Orta Doğu'daki çatışmayı sona erdirmek için her türlü siyasi ve diplomatik araçla mümkün olan her şeyi yapmasını istediklerini söyledi.

Ana muhalefet lideri Schlein, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde iç ve dış gündemdeki konular ile yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

İran-İsrail gerilimi ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili dış politika gelişmelerinde Başbakan Giorgia Meloni ile görüşmelerine ilişkin Schlein, "İç politikada her konuda ihtilaf halindeyiz ancak uluslararası durum o kadar ciddi ki kendi pozisyonumuzdan başlamak üzere diyalog kuruyoruz. Hükümetten Orta Doğu'da çatışmayı sona erdirmek için her türlü siyasi ve diplomatik araçla mümkün olan her şeyi yapmasını istiyoruz." dedi.

Schlein, İtalya'nın dönem başkanlığındaki G7'nin gerilimin düşürülmesi yönünde çağrı yapmasının önemli olduğunu söyledi.

İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki duruma da değinerek, 7 Ekim 2023'te yaşananları kınadıklarını, o tarihten bu yana insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes çağrısı yaptıklarını vurgulayan Schlein, "33 binden fazla Filistinli sivilin ölümüne yol açacak kadar orantısız güç kullanımı olan bir müdahalenin haklı hiçbir gerekçesi yoktur." şeklinde konuştu.

Schlein, "Biz başından beri pozisyonumuzu ortaya koyduk. Açıkça ateşkes dedik, silah gönderilmesine 'yeter' dedik. Hiçbir Avrupa ülkesinin silah göndermemesi talebini de dile getirdik." ifadesini kullandı.

Elly Schlein, PD olarak iki halk, iki devlet temelindeki çözümün, hem İsrailliler hem Filistinliler için güvenlik ve barışı garanti altına almanın tek yolu olduğunu savunduklarını kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki görüşleri de sorulan Schlein, "Netanyahu hakkındaki görüşüm çok kötü. Hükümet içinde Filistinlilerin varlığını inkar eden aşırılıkçılar var. Bu, İsrail tarihinde iki devlet politikasını sorgulayan ilk hükümet. Hata yapıyorlar. İsrail'i izole ediyorlar." dedi.

AP seçimleri sonrasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı için eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin adının geçtiği hatırlatılan Schlein, Draghi'nin saygı duyulan bir isim olduğunu ama Avrupa'daki sosyalist partiler olarak Nicolas Schmit'in adaylığını ortaya koyduklarını söyledi.