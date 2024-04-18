Hakan Çalhanoğlu: Birlikte oynadığım en iyi futbolcu Arda Turan

İtalya Serie A'da şampiyonluğa yürüyen Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşlarına ve beraber oynadığı futbolculara dair samimi açıklamalarda bulundu. Hakan, "Birlikte oynadığın en iyi futbolcu kimdi?" sorusunu "Milli takımda kaptanımız olduğu dönemde Arda Turan" şeklinde yanıtladı.

İtalyan devindeki takım arkadaşlarıyla ilgili "Soyunma odasında en çok sorun çıkaranlar kimler?" sorusunu yanıtlayan tecrübeli orta saha, "Barella, Thuram ve Arnautovic. Ben yokken Marko'ya penaltı attırırım, o da iyi penaltı atar.Ben penaltı kullandığımda Simone Inzaghi iyi şans getirmesi için her zaman sırtına dokunur.Dimarco'ya yemek teklif ederdim, Barella ile tatile giderdim ve kredi kartımı Lautaro'ya verirdim.İdeal Inter oyuncusu Frattesi'nin fiziğine, Buchanan'ın hızına, Mkhitaryan'ın tekniğine ve benim özelliklerime sahip olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"EN İYİSİ ARDA TURAN"

"Birlikte oynadığın en iyi futbolcu kimdi?" sorusuna yanıt veren milli futbolcu, "Milli takımda kaptanımız olduğu dönemde Arda Turan. Karşılaştığım en güçlü rakip ise Neymar. Beşe beş takım arkadaşı olarak kalede Szczesny, savunmada van Dijk, orta sahada Barella ve Mkhitaryan, hücumda ise Mbappé'yi seçerdim" dedi.

"BİRKAÇ YIL İÇİNDE BALLON D'OR'A ADAY OLABİLİR"

A Milli Takımımızın parlayan genç yıldızı Kenan Yıldız hakkında da konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Çok yetenekli, çok iyi ve çok aç, Szczesny ile aynı fikirdeyim. Birkaç yıl içinde Ballon d'Or'a aday olabilir" dedi.