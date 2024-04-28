Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım

İtalya Serie A'da şampiyon Inter, 34. hafta maçında sahasında Torino'yu Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

KUTLAMALARINDA TÜRK BAYRAĞI DALGALANDIRDI

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağını dalgalandırdı. Bu ana ait fotoğraf ise Inter'in 3 milyon takipçisi olan X hesabından paylaşıldı.

İşte o paylaşım;