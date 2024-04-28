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Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım

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Torino karşısında attığı 2 golle Inter'i galibiyete taşıyan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı dalgalandırdı. İtalyan devi, o ana ait fotoğrafı X hesabından paylaştı.

İtalya Serie A'da şampiyon Inter, 34. hafta maçında sahasında Torino'yu Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım

KUTLAMALARINDA TÜRK BAYRAĞI DALGALANDIRDI

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağını dalgalandırdı. Bu ana ait fotoğraf ise Inter'in 3 milyon takipçisi olan X hesabından paylaşıldı.

İşte o paylaşım;

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım

Kaynak: Haberler.com / Spor

Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A Internazionale Inter Milan Torino İtalya Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Mert D:

Kral yaaaa inşallah Galatasaray’a gelirsin bir gün

11
4
yanıtYanıtla
Ahıskalı Türk:

Tebrikler

14
0
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Eko cCc:

Bayrağımızda neden iki yıldız var? Ben mi yanlış görüyorum yoksa?

0
0
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