Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım
Torino karşısında attığı 2 golle Inter'i galibiyete taşıyan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı dalgalandırdı. İtalyan devi, o ana ait fotoğrafı X hesabından paylaştı.
İtalya Serie A'da şampiyon Inter, 34. hafta maçında sahasında Torino'yu Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
KUTLAMALARINDA TÜRK BAYRAĞI DALGALANDIRDI
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağını dalgalandırdı. Bu ana ait fotoğraf ise Inter'in 3 milyon takipçisi olan X hesabından paylaşıldı.
İşte o paylaşım;