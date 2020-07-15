Şanlıurfa'da üzerine saman balyası düşen motosiklet sürücüsü öldü
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Şanlıurfa'da üzerine saman balyası düşen motosiklet sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırdan düşen saman balyalarının altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da üzerine saman balyası düşen motosiklet sürücüsü öldü
15.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:08

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırdan düşen saman balyalarının altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçakale-Ceylanpınar yolunun 30. kilometresinde İbrahim Bay yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır viraja girdiği sırada, dorsesindeki balyalar yola düştü.

Bu sırada karşı yönden gelen Mustafa Bozkurt (45) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yola savrulan saman balyalarının altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, motosiklet sürücüsü Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bozkurt'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü Bay, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin karşı yönden gelen tırla karşılaştıkları sırada dorsede bulunan saman balyalarının motosikletin üzerine devrildiği, tırın duramaması nedeniyle saman balyalarının yaklaşık 100 metrelik alana dağıldığı görülüyor.

Kaynak: AA

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