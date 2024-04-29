Şanlıurfa'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari, düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl hapis cezasına hükümlü olarak aranan A.B. isimli şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 şarjör, 6 mermi ile 5 gram metamfetamin ve 7 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA