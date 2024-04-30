Şanlıurfa'da Toz Taşınımı Etkisi Devam Ediyor

Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gece saatlerinde başlayan toz taşınımı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde toz taşınımı etkili oldu. Etkisi devam eden toz taşınımı, hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalmaya neden oldu. Dün gece itibariyle başlayan toz bulutu, ilerleyen saatlerde etkisini arttırarak yoğunlaştı. Sabah saatlerinde işe gitmek için aracının yanına giden sürücüler, araçlarının toz ile kaplandığını gördü.

Vatandaşlar, toz bulutunun etkilerine karşı tedbir alırken, yetkililerin de durumu yakından takip ettiği belirtildi. Toz bulutunun etkisi sürüyor.