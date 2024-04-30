Şanlıurfa'da Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kentte sabah saatlerinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle özellikle kent merkezi ve bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü. Toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplanırken hava kalitesinde de düşüş yaşandı.
Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle özellikle kent merkezi ve bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.
Toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplanırken hava kalitesinde de düşüş yaşandı.