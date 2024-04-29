Siverek'te firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü A.B'nin kaldığı adresi tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda A.B. yakalandı.

Zanlının üzerinde, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 6 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.