Sağlık Bakanı Koca: "Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz." Sağlık Bakanı Koca: "Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık.

Sağlık Bakanı Koca: "Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz." Kaynak: AA