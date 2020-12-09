PSG ve Başakşehir'den ırkçılık protestosu
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PSG ve Başakşehir'den ırkçılık protestosu

09.12.2020 21:30 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:34
PSG ve Başakşehir'den ırkçılık protestosu

Paris Saint Germain-Başakşehir müsabakası öncesi iki takım futbolcuları ve hakemler, orta sahaya dizilip, diz çöktü.

Paris Saint Germain-Başakşehir müsabakası öncesi iki takım futbolcuları ve hakemler, orta sahaya dizilip, diz çöktü. Yumruklarını havaya kaldıran futbolcular ve hakemler, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Paris Saint Germain ile Başakşehir, dün akşam karşı karşıya gelmişti. Maçın dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı söylem sebebiyle bugüne ertelenmişti. Bugün kaldığı yerden devam eden karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları ve hakem üçlüsü sahaya çıktığı sırada orta sahaya dizildi. Diz çöken oyuncular ve hakem ekibi, yumruklarını havaya kaldırarak ırkçı saldırıları protesto etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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