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Okul müdürünün öldürülmesi, Kırşehir'de 2 kişi ile protesto edildi

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İstanbul'da özel bir okulda müdürlük yapan İbrahim Oktugan'ın öldürülmesi, Kırşehir'de iki kişinin katıldığı eylemle protesto edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gelen eğitimci idareciler, bağlı bulundukları sendikanın yeleğini giyerek eğitimde yaşanan şiddeti protesto etti.

Okul müdürünün öldürülmesi, Kırşehir'de 2 kişi ile protesto edildi

KIRŞEHİR - İstanbul'da özel bir okulda müdürlük yapan İbrahim Oktugan'ın öldürülmesi, Kırşehir'de iki kişinin katıldığı eylemle protesto edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gelen eğitimci idareciler, bağlı bulundukları sendikanın yeleğini giyerek eğitimde yaşanan şiddeti protesto etti. Sendika adına konuşan Ramazan Kırboğa, şehirde bulunan eğitim sendikalarını basın açıklamasına davet etmelerine rağmen katılım olmadığını söyledi. Tek başlarına da olsa mücadeleye devam edeceklerini aktaran Kırboğa, "Eğitimde yaşanan şiddet olaylarına dikkat ve tepki vermek üzere ve eğitimde şiddet yasasının çıkarılması için basın açıklaması organize ettik" dedi.

Açıklamalarına devam eden Kırboğa, "İki sendika üyesi olarak açıklamamızı yaparak, gündemde var olan şiddete tepkimizi vereceğiz. Sadece eğitimciler için değil, kamuda birçok kurumda, emniyet, sağlık ve diğer kurumlarda da şiddet olayları artıyor. Kamu görevlilerinin korunması için gerekli yasaların çıkarılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

(EÖ-AG-CC-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Kırşehir Sendika Güvenlik Şiddet Eğitim Yerel Güncel Haberler

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