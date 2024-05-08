İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılan yabancı uyruklu bir öğrencisi tarafından vurularak katledilmesi Türk Eğitim-Sen üyesi eğitimciler tarafından protesto edilecek. Yaşanan vahşeti protesto etmek amacıyla öğretmenler yarın ilk derse girmeyecek, hafta sonuna kadar ise siyah kokart veya kurdele ile hareket edecekler. Öğretmenler neden yarın derslere girmeyecek? Türk Eğitim-Sen eğitimcileri yarın derse girecek mi?

ÖĞRETMENLER NEDEN YARIN DERSE GİRMEYECEK?

Sendikadan yapılan açıklamada, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği anımsatıldı. Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı mesajına da yer verilen açıklamada, "Yaşanan vahşeti protesto etmek amacıyla Türk Eğitim-Sen olarak, 9 Mayıs Perşembe günü ilk derse girmeme kararı aldık. Ayrıca okullarımızda hafta sonuna kadar siyah kokart veya kurdele ile derslere gireceğiz" ifadelerine yer verildi.

TÜRK EĞİTİM- SEN ÜYELERİ YARIN DERSE GİRECEK Mİ?

Türk Eğitim-Sen üyesi eğitimciler, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek için yarın ilk derse girmeyecek, hafta sonuna kadar diğer derslere girerken siyah kokart veya kurdele takacak.