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Belçika Eurovision Yayınını İsrail Protestosuyla Durdurdu

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Belçika'nın kamu yayın kuruluşu VRT, Eurovision yayınını bölerek İsrail'i protesto etti. Sendika eylemiyle İsrail hükümetine savaşları ve katliamları durdurması için net bir mesaj gönderildi.

Belçika'nın kamu yayın kuruluşu VRT, Eurovision yayınını bölerek İsrail'i protesto etti.

Belçika'nın Felemenkçe kamu yayın kurumu VRT, dün akşam İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali sırasında İsrail'i protesto etmek amacıyla kısa bir süreliğine yayını durdurdu. Kanalda yayınlanan mesajda, "Bu bir sendika eylemidir. İsrail Devleti'nin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. İsrail basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayını kısa bir süreliğine durduruyoruz. #Derhal ateşkes #Soykırımı durdurun" ifadelerine yer verildi.

Eylemi organize eden ACOD-VRT işçi sendikası, uzun süredir devam eden Orta Doğu'daki çatışmaları büyük bir endişe ile takip ettiklerini belirterek, İsrail'in yaptıklarına yalnızca seyirci kalmanın artık bir seçenek olmadığını vurguladı. Sendika açıklamasında, İsrail'in bölgede soykırım yapmakla suçlandığını ve Eurovision Şarkı Yarışması'nda bir İsrailli adayın yer almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu eylemle İsrail hükümetine savaşları ve katliamları durdurması için net bir mesaj göndermeyi amaçladıklarını açıklayan sendika, aynı zamanda uluslararası gözlemcilerin ve basının Gazze'ye serbestçe girebilmesi, müzakereler için masaya oturulması gerektiğini vurguladı.

Eylem sonrasında yayın normal şekilde devam etti.

Öte yandan dün, İsrailli yarışmacı Eden Golan'ın Eurovision'a katılması Malmö'de binlerce kişi tarafından protesto edilmişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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