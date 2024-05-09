Üye Girişi
Haberler

Artvin Demokrasi Platformu 1 Mayıs gözaltılarını protesto etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Demokrasi Platformu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Taksim'e yürümek isteyen vatandaşların gözaltına alınmasını protesto etti. Platform, gözaltı ve tutuklamaların hukuksuz olduğunu belirterek adalet talep etti.

UĞUR İSTANBULLU

( ARTVİN) - Artvin Demokrasi Platformu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Taksim'e yürümek isteyen vatandaşların gözaltına alınmasını protesto etti. Platform, "2 Mayıs sabahı polis operasyonu ile 217 kişiyi gözaltına alınmış gece yarısı verilen mahkemenin siyasi kararı ile 49 kişi tutuklanmıştır. Halka, emeğe, doğaya yaşama savaş açmış bir iktidar; insanca yaşam mücadelesi verenlere gözdağı vermek istemektedir. Korkmuyoruz, Eşitlik özgürlük ve adalet mücadelenizden asla vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Artvin Demokrasi Platformu, 1 Mayıs gözaltılarını protesto etti. Artvin Demokrasi Platformu adına Halkevleri Artvin Şube Başkanı Uğur Karakuş şunları söyledi:

"SUÇLU HALKI TAKSİME ÇIKARMAYANLARDI R"

"Emek düşmanı AKP iktidarının 1 Mayıs günü Taksim'e çıkmak isteyenlere yönelik saldırıları yetmezmiş gibi, 2 Mayıs sabahı polis operasyonu ile 217 kişiyi gözaltına alınmış. Gece yarısı verilen mahkemenin siyasi kararı yetmezmiş gibi aralarında çalışma arkadaşımız Yasin Eren Öztürk'ünde olduğu 49 kişi tutuklanmıştır. Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız resmi ikametgahı olan evlerinden alınmıştır bakın sonucu bile yalandır operasyonun. Bütün engellemelere, gözaltılara, şiddete, kara propagandaya rağmen binlerce insanın Taksim'e yürüme iradesini kıramayan iktidar; gözaltı ve tutuklamalarla Taksim talebini suçlu göstermeye çalışıyor.

"ONLARCA İNSANIN SABAH SAATLERİNDE EVLERİ BASILDI"

Onlarca insanın sabah saatlerinde evleri basıldı. Gözaltına alınanlar polis şiddetine ve kötü muameleye maruz bırakıldı. Bu ülkenin İçişleri Bakanı resmi hesaplardan polis şiddetini ve kötü muameleyi meşru gösteren paylaşımlar yaptı. İkametlerinden gözaltına alınanlar hakkında 'kaçarken yakalanmış' gibi açıklamalar yapıldı. İktidarın her defasında mücadele ettiğini iddia ettiği FETÖ'nün tarzını aratmayan yöntemlerle bir operasyon gerçekleştirildi. Taksim iradesi suçlu ilan edilerek, Taksime yürüyenler suçlandı. Suçlu Taksim'i yasaklayanlar, her sokağa polis barikatı dikenlerdir. Suçlu halkı taksime çıkarmayanlardır.

"BU HUKUKSUZLUĞA BİR AN ÖNCE SON VERİLSİN"

Evet, ortada bir suç vardır ve bu suç Türkiye işçi sınıfının tarihsel kazanımlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen Taksim'in 1 Mayıs'ta emekçilere kapatılmasıdır. Suçlu ülkenin en büyük kentinde emekçiler sesini yükseltemesin diye kentte hayatı felç edenlerdir. Milyonlarca emekçinin sesini yükseltmemesi için kendi haklına savaş açan bir iktidardan başka türlü davranması beklenemez. İcra yolunu deneyen iktidar; sermayenin, patronların vergi borçlarını bir kalemde silebiliyor. Uyguladıkları ekonomik modelle yoksulu daha yoksul zengini daha zengin edenler istiyorlar ki sesimizi hiç çıkarmayalım. Artvin sokaklarından haykırıyoruz; Korkmuyoruz, Eşitlik özgürlük ve adalet mücadelenizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verilsin tutuklamalar son bulsun, arkadaşlarımız serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA / Yerel

Demokrasi 1 Mayıs Taksim Artvin İnsan Hakları Gözaltı Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

10 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Haluk Levent BM konuşmasında İsrail'e ne dedi? 10 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 10 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 9 Mayıs Perşembe 2024? Olympiakos Aston Villa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Olympiakos A.Villa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title