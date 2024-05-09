UĞUR İSTANBULLU

( ARTVİN) - Artvin Demokrasi Platformu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Taksim'e yürümek isteyen vatandaşların gözaltına alınmasını protesto etti. Platform, "2 Mayıs sabahı polis operasyonu ile 217 kişiyi gözaltına alınmış gece yarısı verilen mahkemenin siyasi kararı ile 49 kişi tutuklanmıştır. Halka, emeğe, doğaya yaşama savaş açmış bir iktidar; insanca yaşam mücadelesi verenlere gözdağı vermek istemektedir. Korkmuyoruz, Eşitlik özgürlük ve adalet mücadelenizden asla vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Artvin Demokrasi Platformu, 1 Mayıs gözaltılarını protesto etti. Artvin Demokrasi Platformu adına Halkevleri Artvin Şube Başkanı Uğur Karakuş şunları söyledi:

"SUÇLU HALKI TAKSİME ÇIKARMAYANLARDI R"

"Emek düşmanı AKP iktidarının 1 Mayıs günü Taksim'e çıkmak isteyenlere yönelik saldırıları yetmezmiş gibi, 2 Mayıs sabahı polis operasyonu ile 217 kişiyi gözaltına alınmış. Gece yarısı verilen mahkemenin siyasi kararı yetmezmiş gibi aralarında çalışma arkadaşımız Yasin Eren Öztürk'ünde olduğu 49 kişi tutuklanmıştır. Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız resmi ikametgahı olan evlerinden alınmıştır bakın sonucu bile yalandır operasyonun. Bütün engellemelere, gözaltılara, şiddete, kara propagandaya rağmen binlerce insanın Taksim'e yürüme iradesini kıramayan iktidar; gözaltı ve tutuklamalarla Taksim talebini suçlu göstermeye çalışıyor.

"ONLARCA İNSANIN SABAH SAATLERİNDE EVLERİ BASILDI"

Onlarca insanın sabah saatlerinde evleri basıldı. Gözaltına alınanlar polis şiddetine ve kötü muameleye maruz bırakıldı. Bu ülkenin İçişleri Bakanı resmi hesaplardan polis şiddetini ve kötü muameleyi meşru gösteren paylaşımlar yaptı. İkametlerinden gözaltına alınanlar hakkında 'kaçarken yakalanmış' gibi açıklamalar yapıldı. İktidarın her defasında mücadele ettiğini iddia ettiği FETÖ'nün tarzını aratmayan yöntemlerle bir operasyon gerçekleştirildi. Taksim iradesi suçlu ilan edilerek, Taksime yürüyenler suçlandı. Suçlu Taksim'i yasaklayanlar, her sokağa polis barikatı dikenlerdir. Suçlu halkı taksime çıkarmayanlardır.

"BU HUKUKSUZLUĞA BİR AN ÖNCE SON VERİLSİN"

Evet, ortada bir suç vardır ve bu suç Türkiye işçi sınıfının tarihsel kazanımlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen Taksim'in 1 Mayıs'ta emekçilere kapatılmasıdır. Suçlu ülkenin en büyük kentinde emekçiler sesini yükseltemesin diye kentte hayatı felç edenlerdir. Milyonlarca emekçinin sesini yükseltmemesi için kendi haklına savaş açan bir iktidardan başka türlü davranması beklenemez. İcra yolunu deneyen iktidar; sermayenin, patronların vergi borçlarını bir kalemde silebiliyor. Uyguladıkları ekonomik modelle yoksulu daha yoksul zengini daha zengin edenler istiyorlar ki sesimizi hiç çıkarmayalım. Artvin sokaklarından haykırıyoruz; Korkmuyoruz, Eşitlik özgürlük ve adalet mücadelenizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verilsin tutuklamalar son bulsun, arkadaşlarımız serbest bırakılsın."