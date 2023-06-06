CHP Yalova milletvekili adayı Yasemin Fazlaca, kiracısını AKP'li olduğu için evden çıkarmakla suçlandı

NEDİM GÜLER

Yalova'da CHP milletvekili adayı Yasemin Fazlaca, hakkındaki kiracısını AKP'li olduğu için evinden çıkarmak istediği yönündeki iddialara; "Kira kontratı bu haziranın 20'sinde doluyordu. 20'sinde boşaltacağına dair seçimlerden çok önce geçen sene ağustos ayında taahhütname aldık. Bu tarihte boşaltacağını zaten kendisi biliyordu. Fakat bunu kendisine siyasi malzeme haline getirip kendini medyada görünür hale getirdi" dedi.

14 Mayıs seçimlerinde Yalova'da CHP'den milletvekili adayı olan Yasemin Fazlaca, kiracısını AKP'li olduğu iddiasıyla evinden çıkarttığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Fazlaca, şunları söyledi:

"Kişi, aslında bizim kiracımız değil. Orayı geçen sene haziran ayında bir taşeron firmaya kiraya verdik. Kiraya verdikten 3 ay sonra daha geniş bir yere taşınacaklarını söyleyerek, burayı tahliye etmek istediklerini söylediler. Biz de kabul ettik. Bu bayan o taşeron firmanın yanında sekreter olarak çalışıyordu.

Çıkmalarına iki gün kala ailesinin kendisini evden kovduğunu, dışarıya eşyalarının atıldığını, burada kimsesinin olmadığını, 2-3 ay ev buluncaya kadar ofiste kalmak istediğini; bize söyledi. Bir kadın olarak ona yardımcı olmamı istedi. Ben de durumuna acıyarak burada ev buluncaya kadar 2-3 ay kalabileceğini söyledim. Bu 2-3 aylık süreç tabi ki 10 ay oldu. Buradan çıkmak istemedi. Kira kontratı bu haziranın 20'sinde doluyordu. 20'sinde boşaltacağına dair seçimlerden çok önce geçen sene ağustos ayında taahhütname aldık. Bu tarihte boşaltacağını zaten kendisi biliyordu. Fakat bunu kendisine siyasi malzeme haline getirip kendini medyada görünür hale getirdi. Tek amacı çevresinde veya etrafında bir itibarı kalmadığı için belki bir AK Parti Belediye Başkanı ya da herhangi bir AK Partili hayırsever bana ev tahsis eder ben de ücretsiz orada kalırım diye düşünerek yapmış olduğu bir manevra olarak düşünüyorum."

Çok ağır ithamlarla karşı karşıya kaldığını ve bununla ilgili olarak yasal haklarını kullanacağını belirten Yasemin Fazlaca, şöyle devam etti:

"Tehdit ettiğimi, can güvenliğinin olmadığını söylemiş. Böyle bir şey olmuş olsa dahi benimle ilgili ne bir emniyet gücüne, savcılığa herhangi bir başvurusu yok. Ben kendisinin oy kullandığını seçim günü öğrendim. Çünkü bizim burada kaldığı yer iş merkezi. İş merkezinin içerisinde kanunlarımıza göre ikametgah alınmıyor. İkametgahını başka sahte adres göstererek oy kullanmaya geldiği gün öğrendim. Oy kullanılan yerde okulda emniyet güçleri var, diğer siyasi partilerinin temsilcileri var. Böyle bir şey yapmış olsam, niçin beni şikayet etmedi. Olayın ne AK Parti, ne CHP ne de siyasetle herhangi bir alakası olmadığı gün gibi ortada. Seçimler bile gündemde yoktu. Milletvekili adaylığım bile söz konusu değilken Ağustos ayında zaten bu tarihte çıkacağını bize beyan etmişti. Taahhütnamesinde bunların hepsi var."

Babası ile ilgili tefecilik iddialarına karşı da Fazlaca, şunları söyledi:

"Geçen sene Ekim ayında Türkiye çapında tefecilik, silah kaçakçılığı, iş adamlarından zorla para tahsis edilmesiyle ilgili geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi ve Yalova ayağında da tutuklamalar oldu. Bununla ilgili iş insanı olan babamın da ifadesine başvuruldu. O da kendisi gitti, ifadesini verdi. Fakat bu olay sanki babam da işin içerisindeymiş gibi sanki burada mağduriyet yaratmış gibi haberler yapıldı. Bu haberlerin tek amacı var. Beni bileği ile yenemeyenler hile ile yenme tarafını seçiyorlar. Geçen dönem burada yerel seçimlerde büyük bir başarı elde ettik. Önümüzdeki dönem belediye başkanları adaylığından beni bertaraf etmek amacıyla sahte haberler yapılarak bu şekilde benim hakkımda bir itibar kaybı yaratmaya çalışıyorlar."