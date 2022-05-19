AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, görevden affını istedi - Haberler

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, grup başkanvekilliği görevinden affını istedi. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Özkan'ın af talebinin kabul edildiğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Grup Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, 4 yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup başkanvekilliği görevimden affımı istemiş bulunmaktayım. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluk için müteşekkirim. AK Parti'de aslolan makam ve mevki değil görev ve sorumluluklardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir nefer olarak her daim görev ve sorumluluklarımı sonuna kadar yerine getirmek için tüm gayretimle çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Özkan'ın af talebinin kabul edildiğini açıkladı. Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Grup Başkanvekilimiz Sayın Cahit Özkan beyin görevden af talebi yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.