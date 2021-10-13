Kooperatifler Kanunu değişiklik teklifi Sanayi, Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi - Haberler
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Kooperatifler Kanunu değişiklik teklifi Sanayi, Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kooperatifler Kanunu değişiklik teklifi Sanayi, Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi

Kooperatifler Kanunu değişiklik teklifi, Sanayi, Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi.

ANTALYA (İHA) - Kooperatifler Kanunu değişiklik teklifi, Sanayi, Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi.

Kooperatifler Kanunu değişiklik teklifi, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve 75 AK Parti milletvekilinin imzasıyla Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifle, ortaklık başvurusu yapıldıktan sonra kooperatif yönetim kurulu, başvuruyu bir ay içinde sonuçlandıracak ve başvuru sahibine bildirecek.

Kooperatife giren her şahıstan 100 TL ortaklık payı alınacak

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bilanço, gider, gelir farkı hesapları genel kurulun yıllık toplantısından 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile kooperatif merkezinde varsa şubeleri veya elektronik ortamda sunulacak.

Kooperatif çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri ve yedeklerin seçilmelerini takiben en geç dokuz ay içinde kooperatifçilik eğitim programını tamamlamaları gerekecek.

Seçimlerde aday olan kişilere, genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösterir listeye erişme imkanı sağlanacak.

Genel kurul toplantılarını birleştirebilme süresi, yönetim ve denetim kurulu görev süresinin üst sınırı ile uyumlu hale getirilerek 3 yıldan 2 yıla indirilecek.

Genel kurul toplantısı, ana sözleşmede hüküm bulunması şartıyla elektronik ortamda da yapılabilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (2)

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (2)

 Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (1)

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (1)

 Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.
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Haber: Kooperatifler Kanunu değişiklik teklifi Sanayi, Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi - Haberler
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