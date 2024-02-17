Bilecik Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ülke Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bölgenin tek çiğ süt toplayıcısı olarak hem üyelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2018 yılında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) 500 bin lira desteği ile ilçe merkezi ve 24 köye kurdukları çiğ süt toplama tanklarıyla her gün 8 ton süt toplayıp ülke ekonomisine ayda 4 milyon lira katkı sağlıyor.

Çiğ süt toplama tesislerinde inceleme yapan BEBKA yetkilileri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş'tan kooperatifin çalışmaları ve ekipmanları hakkında bilgiler aldı.

Karakaş, yaptığı açıklamada, hazırlanan projelerinin BEBKA tarafından desteklendiğini ve projelerle kooperatif üyelerine hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

BEBKA yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Karakaş, 2018 yılında Pazaryeri Çiğ Süt Kalitesini Artırma Projesinin, 2022'de ise yem silaj paketleme tesisinin kooperatif üyelerinin kullanımına sunulduğunu, bu yıl süt ü işleme ve paketleme projesinin de hayata geçirmek için çalışmaların başladığını ifade etti.